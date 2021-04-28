2021/04/28 | 16:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأعرجي وتولر يؤكدان على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاستراتيجي » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:58

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