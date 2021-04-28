بالوثائق.. الصحة تصدر أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الصحية والطبية

2021/04/28 | 16:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الاربعاء، أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الطبية والصحية للعام 2018/2019.وقالت الوزارة في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “التعيينات شملت خريجي (كليات التقنيات الطبية والصحية من […]

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الصحة تصدر أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الصحية والطبية المركز الخبري الوطني.

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