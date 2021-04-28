الحداد يؤكد على اهمية رفع التنسيق بين المركز والاقليم لمعالجة الخروقات

2021/04/28 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الأربعاء، أهمية رفع التنسيق بين المركز والإقليم لمعالجة الخروقات، فيما ثمن حجم التضحيات والجهود المبذولة للمؤسسات الأمنية.

وقال مكتب الحداد في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن “نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد زار اليوم الأربعاء، مقر جهاز الأمن الوطني في بغداد، وبحث مع رئيس الجهاز الفريق الركن عبدالغني الأسدي والوكيل الإداري لرئيس الجهاز فالح العيساوي عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع والأحداث الأمنية على الساحة، فضلاً عن السبل الكفيلة لتوسيع الجهد الأمني والاستخباري وتطوير الأداء والقدرات لعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل بسط الأمن وفرض سلطة القانون ومسك الأرض ومحاربة الجريمة والإرهاب”.

وأكد الحداد ” أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسات والأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية ونظيراتها في حكومة إقليم كردستان لتعزيز الاستقرار وتأمين حياة المواطنين في عموم العراق ومعالجة الخروقات في المناطق الرخوة والمتنازع عليها”، لافتاً الى “استمرار الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات الأمنية”.

وثمَّن الحداد “حجم التضحيات والجهود المبذولة لهذه المؤسسات الحساسة لاسيما بلدنا الذي يمر بمرحلة صعبة والتحديات كثيرة”.

من جانبه أعرب الأسدي عن سعادته لزيارة عضو هيئة رئاسة المجلس، حيث استعرض مع الحداد الملف الأمني والمساعي الرامية من قبل جهاز الأمن الوطني لتحقيق الأهداف والمنجزات الأمنية عبر التواصل المستمر وتبادل المعلومات والخبرات مع جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم محافظات العراق.

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