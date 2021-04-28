الصحة النيابية تطالب بايقاف الدوام الحضوري للمدارس وتحذر من فقدان السيطرة

2021/04/28 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أوصت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء، بإيقاف الدوام الحضوري في المدارس، محذرة من فقدان السيطرة وتفاقم أعداد الإصابات بالوباء بين الطلاب.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إنه “من خلال المتابعات المستمرة لوحظ ازدياد أعداد الاصابات بالوباء بين الطلاب، وهذا الوضع ينذر بخطورة بالغة قد تصل الى فقدان السيطرة وتكبيد البلاد خسائر صحية كبيرة لاسيما بوجود تهديدات من ظهور السلالة الهندية الخطيرة ببلدان قريبة للعراق”.

وحذر الموسوي “وزارة التربية من فقدان السيطرة وتفاقم اعداد الاصابات بين الطلاب داعية الى “ايقاف الدوام الحضوري في المدارس”.

وأكد أن “اللجنة سترفع توصيات الى وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة بايقاف الدوام الحضوري والحفاظ على سلامة الطلاب والعودة الى الدراسة الكترونياً لغاية انخفاض أعداد الاصابات”.

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