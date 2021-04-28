بغداد وواشنطن تبحثان “خطر” مخيم الهول على المنطقة

2021/04/28 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى بغداد، خطر مخيم الهول على استقرار وأمن المنطقة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان صحفي، إن الأخير “استقبل اليوم، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، حيث قدم تولر الشكر للحكومة العراقية على جهودها المتواصلة في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات، والسعي لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد السفير الأمريكي، وفقاً للبيان أن “الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى أن تشمل علاقاتها مع العراق جميع المجالات، لاسيما الثقافية والصحية، فضلا عن العلاقات السياسية، مبينا أن بلاده على استعداد لمساعدة العراق وتقديم الدعم اللازم في أزمة جائحة كورونا”.

كما بحث الجانبان، “الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وجرى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الحوار الإستراتيجي، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول الحدودي وخطره على المنطقة، كونه يضم أعدادا كبيرة من الأحداث، ما قد يشكل خطرا كبيرا على المنطقة”.

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