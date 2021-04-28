النزاهة تضبط ضابطاً ومفوضاً ومخلصاً كمركياً لإخراجهم حاوياتٍ ممنوعة بميناء أم قصر

2021/04/28 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي، لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صحفي، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ان “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، تمكن من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الگمرگية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الگمرگيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى”.

واضافت الدائرة، أنَّ “الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الگمرگي، الذي حاول إخفاء المعاملات الگمرگية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الگمرگي بأن الحاويات تم إخراجهن خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ”.

واكدت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق”.

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