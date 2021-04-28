لإخراجهم حاوياتٍ ممنوعة.. النزاهة توقف ضابطاً ومفوضاً ومخلصاً كمركياً بميناء أم قصر- عاجل

2021/04/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضابطاً ومفزوضاً تابعين لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي؛ لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الگمرگية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الگمرگيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الگمرگي، الذي حاول إخفاء المعاملات الگمرگية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الگمرگي بأن الحاويات تم إخراجهن خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق.

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