تعرف على مواعيد مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب بالدوحة

2021/04/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب في الدوحة، جدول مباريات البطولة العربية، بينها مباريات المنتخب العراقي في المجموعة الاولى التي تضم بالاضافة اليه منتخبات قطر والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من البحرين والكويت.

ويلعب المنتخب العراقي أول مباراة له في البطولة أمام الفائز من منتخب سلطنة عمان والصومال في الثلاثين من تشرين الثاني المقبل، فيما يلعب الثانية مع الفائز من البحرين والكويت في الثالث من كانون الاول المقبل، فيما يختتم مباريات المجموعة مع منتخب قطر البلد صاحب الضيافة للبطولة.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء (27 نيسان 2021)، حفل سحب قرعة بطولة كأس العرب العاشرة، التي ستقام خلال الفترة من الأول وحتى 18 كانون الأول المقبل، وذلك بتنظيم مشترك ما بين الفيفا والاتحاد العربي لكرة القدم.

وحضر مراسم القرعة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (FIFA) والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.

وضمت القرعة، 23 منتخبًا عربيًا، وتقام المنافسات على 6 من ملاعب مونديال قطر 2022، وأسفرت القرعة:-

المجموعة الأولى: قطر العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية: تونس والإمارات وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة: المغرب والسعودية،والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة: الجزائر ومصر،والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والفائز من مواجهة ليبيا والسودان

وشهدت قائمة الفرق المشاركة، منتخبات قطر البلد المستضيف، ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس واليمن.

واختير النجوم وائل جمعة (مصر)، ونواف التمياط (السعودية)، وهيثم مصطفى (السودان)، ويونس محمود (العراق)، إلى جانب مانولا زوبيرا، مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء مراسم القرعة.

وتم تقسيم المنتخبات العربية المشاركة إلى فئتين، من أجل تجنيب المنتخبات التي تحتل أفضل 9 مراكز عربية حسب التصنيف العالمي، خوض الأدوار التمهيدية، حيث ستتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وهذه المنتخبات هي: قطر الدولة المستضيفة وترتيبها على التصنيف العالمي (58)، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79).

أما بقية المنتخبات (14) فستخوض الدور التمهيدي، من أجل تأهل 7 منها لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبًا، وتم توزيعها على 4 مجموعات.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 كانون أول المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ووزعت اللجنة المنظمة، المنتخبات المشاركة على 4 مستويات بحسب تصنيفها.

وضم المستوى الأول منتخب البلد المضيف "قطر"، إلى جانب تونس، الجزائر والمغرب.

وجاء بالمستوى الثاني مصر والسعودية والعراق والإمارات.

وفي المستوى الثالث، حلت سوريا مع المتأهل من لقاء عمان (المركز 80 في التصنيف العالمي) والصومال (197)، يضاف لهما المتأهلين من الدور التمهيدي، حيث تلعب لبنان (80) مع جيبوتي (183)، والأردن (95) مع جنوب السودان (169).

أما المستوى الرابع والأخير، فضم المتأهل من لقاءات البحرين (99) مع الكويت (148)، موريتانيا (101) مع اليمن (145)، فلسطين (104) وجزر القمر (131)، ليبيا (119) والسودان (123).

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