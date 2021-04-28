(بغداد اليوم) تنشر أسماء المشمولين بتعيينات ذوي المهن الطبية

2021/04/28 | 16:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن اصدار أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الطبية والصحية لسنة 2018/2019.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته(بغداد اليوم)، ان "التعيينات شملت خريجي كليات التقنيات الطبية والصحية من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والاهلية وكليات ومعاهد واعداديات التمريض وكليات طب الاسنان للجامعات العراقية وغير العراقية وللدورين الاول والثاني"، مبينة ان "التعيينات شملت ايضا خرجي كليات الصيدلة للجامعات الحكومية والاهلية العراقية وغير العراقية وكلية الطب من خارج العراق وخريجي المعاهد الطبية والتقنية والمعاهد الطبية والتقنية داخل وخارج العراق واقليم كردستان) للعام الدراسي 2018/2019 و الموزعين على دوائر الوزارة".

واوضحت ان "التعيينات جرت وفقآ لأحكام المواد(7/8/9/14) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وللشروط والضوابط المعمول بها وبالدرجة السادسة وكلا بحسب مرتبته للعمل بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".

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