المكافحة تطيح بتاجر مخدرات في بغداد

2021/04/28 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارزها في جانب الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزته مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".

وأضاف البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

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