صالح يبدأ زيارة إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين وبحث توحيد خطاب القوى السياسية

2021/04/28 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس الجمهورية برهم صالح زيارة إلى أربيل، للقاء كبار المسؤولين في إقليم كردستان، في زيارة هي الأولى منذ أكثر من عامين.

واستقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني صالح في مطار أربيل بالإضافة الى عدد من القيادات.

وقالت مصادر مطلعة إن صالح سيجتمع مع رئيس الإقليم وكبار المسؤولين لمناقشة الاوضاع الداخلية في كردستان خاصة والعراق عامة، إضافة إلى بحث التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية في تشرين الأول من العام الحالي.

وتشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية سيبحث توحيد الخطاب للقوى السياسية الكردستانية إضافة إلى مناقشة الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مؤخرا، وكذلك آخر المستجدات على صعيد المنطقة.

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