2021/04/28 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يصل أربيل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يصل أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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