صحة الرصافة توزّع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة على مناطقها

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة لفيروس كورونا.
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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":
700 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 87 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع النهروان 71 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 72 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 113 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الاول 193 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 137 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 27 حالة من خلال الرصد الوبائي
144 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
21 حالة في مدينة الصدر
11 حالة في شارع فلسطين
11 حالة في الشعب
12 حالة في النهروان
9 حالات في المدائن
11 حالة في الحسينية
8 حالات في منطقة الكرادة
12 حالة في منطقة بغداد جديدة
8 حالات في منطقة الامين
6 حالات في منطقة المشتل
6 حالات في منطقة الغدير
5 حالات في منطقة العبيدي
3 حالات في منطقة زيونة
3 حالات في منطقة المعامل
7 حالة في الاعظمية
11 حالة في البلديات
وأضافت أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 142135، توفي منهم 1634، ومتبقي قيد العلاج 12553".
وبينت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1112 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مضيفة أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":
215 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
41 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر
33 حالة شفاء في منطقة حي النصر
39 حالة شفاء في منطقة العبيدي
45 حالة شفاء في منطقة المشتل
33 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء
73 حالة شفاء في منطقة المدان
21 حالة شفاء في منطقة حي تونس
32 حالة شفاء في منطقةبوب الشام
19 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ
66 حالة شفاء في منطقة الشعب
67 حالة شفاء في منطقة النهروان
69حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين
61 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية
92حالة شفاء في منطقة البلديات
53 حالة شفاء في الامين
32 حالة شفاء في منطقة حي المهدي
44حالة شفاء في منطقة الاعظمية
42حالة شفاء في منطقة سبع قصور
35حالة شفاء في الراشدية
وأفادت أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 127948 حالة شفاء".
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