صحة الرصافة توزّع الإصابات وحالات الشفاء الجديدة على مناطقها

2021/04/28 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة لفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي":

700 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 87 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 71 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 72 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 113 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الاول 193 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 137 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 27 حالة من خلال الرصد الوبائي

144 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

21 حالة في مدينة الصدر

11 حالة في شارع فلسطين

11 حالة في الشعب

12 حالة في النهروان

9 حالات في المدائن

11 حالة في الحسينية

8 حالات في منطقة الكرادة

12 حالة في منطقة بغداد جديدة

8 حالات في منطقة الامين

6 حالات في منطقة المشتل

6 حالات في منطقة الغدير

5 حالات في منطقة العبيدي

3 حالات في منطقة زيونة

3 حالات في منطقة المعامل

7 حالة في الاعظمية

11 حالة في البلديات

وأضافت أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 142135، توفي منهم 1634، ومتبقي قيد العلاج 12553".

وبينت الدائرة أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1112 حالة شفاء جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة"، مضيفة أن "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

215 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

41 حالة شفاء في منطقة حي المنتظر

33 حالة شفاء في منطقة حي النصر

39 حالة شفاء في منطقة العبيدي

45 حالة شفاء في منطقة المشتل

33 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء

73 حالة شفاء في منطقة المدان

21 حالة شفاء في منطقة حي تونس

32 حالة شفاء في منطقةبوب الشام

19 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ

66 حالة شفاء في منطقة الشعب

67 حالة شفاء في منطقة النهروان

69حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين

61 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

92حالة شفاء في منطقة البلديات

53 حالة شفاء في الامين

32 حالة شفاء في منطقة حي المهدي

44حالة شفاء في منطقة الاعظمية

42حالة شفاء في منطقة سبع قصور

35حالة شفاء في الراشدية

وأفادت أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 127948 حالة شفاء".

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