ايران تحظر الرحلات الجوية الى 15 بلداً بينها العراق

2021/04/28 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث بأسم منظمة الطيران المدني الايراني عن قائمة جديدة تم بموجبها حظر الرحلات الجوية الى 15 بلدا بسبب جائحة كورونا، اضافة الى 27 بلدا تُسیّر الیها الرحلات الجوية وفق شروط خاصة.

ونقلت وكالة فارس عن محمد حسن ذيبخش قوله، ان اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا صنفت البلدان إلى بلدان "خاصة" و"عالية الخطورة" من حيث تفشي كورونا، ففي البلدان الخاصة، لدينا "حظر السفر"، وفي البلدان عالية الخطورة، "يجب التقيد الصارم بالبروتوكولات الخاصة".

وتابع المتحدث باسم منظمة الطيران المدني قائلا: في الوقت الحاضر ووفقًا لتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لدى 42 بلدا في شروط خاصة وعالية الخطورة بالنسبة لايران، وتشمل 15 بلدا ذات ظروف خاصة و27 بلدا ذات ظروف عالية الخطورة، حيث يجب تطبيق البروتوكولات بطريقة خاصة.

واضاف: في قائمة البلدان ذات الشروط الخاصة، نحظر دخول المسافرين بشكل مباشر وغير مباشر المقيمين في هذه الدول في غضون أسبوعين قبل تاريخ السفر، باستثناء الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية وفقًا للبروتوكولات الصحية.

واوضح ذيبخش: في الوقت الحالي، لا توجد رحلات جوية مباشرة أو غير مباشرة مع 15 بلدا هي الهند وباكستان والبرازيل وفرنسا وبوتسوانا والعراق وجمهورية التشيك وإستونيا وأيرلندا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وسلوفاكيا وزامبيا وجنوب إفريقيا.

واضاف المتحدث بأسم منظمة الطيران المدني: البلدان عالية الخطورة، والمعروف عنها ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا، لديها ظروف عدم السفر مع شرط تقديم اختبار PCR سلبي مع صلاحية 96 ساعة في الأصل وإعادة الاختبار بعد دخول ايران للمسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات.

واردف يقول: هذه البلدان هي ألبانيا، أندورا، البحرين، بوليفيا، البوسنة والهرسك، كولومبيا، مصر، استونيا، الإكوادور، المجر، الأردن، كوسوفو، لاتفيا، لبنان، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، فلسطين، سانت لوسيا، صربيا، سيشيل، سلوفينيا، السويد، سوريا، تنزانيا، والإمارات.

واضاف ذيبخش: في الوقت الحالي، تم تسيير رحلات جوية الى بريطانيا بسبب تحسن ظروفها ، ويتم تشغيل رحلتين أسبوعياً من قبل الخطوط الجوية الإيرانية بين طهران ولندن.

PUKmedia عن وكالة فارس

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