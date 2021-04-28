ضبط عبوات ناسفة ومساطر تفجير وقنابر هاون في كركوك

2021/04/28 | 17:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان، إن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في مناطق (السوسة، والبطمة، والعطيات) بقضاء الحويجة، في محافظة كركوك"، مشيرة إلى أنه "تم خلال العملية ضبط (3 عبوات ناسفة نوع بلازما، 4 مساطر تفجير، قنبرتي هاون 82 ملم)".

وعلى الصعيد نفسه، أشار البيان إلى أن "قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على (عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة الى صاروخين قاذفة RBG7)".

وأكدت القيادة، انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي".

PUKmedia قيادة الشرطة الاتحادية

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