المالية النيابية تحسم الموقف بشأن موظفي العقود المشمولين بالتثبيت ضمن موازنة 2021

2021/04/28 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الموقف بشأن موظفي العقود، المشمولين منهم بالتثبيت في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على جميع العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات، لتثبيتهم بالتعيين على الملاك الدائم وتم تضمين الأمر في الموازنة".وأضاف، "في بادئ الامر تم شمول عقود الكهرباء الذين لديهم عشر سنوات خدمة وبعدها اتفق على تثبيت من لديهم 7 سنوات خدمة، وأخيرا تم الاتفاق على شمول جميع الموظفين لكل الوزارات ممن لديهم خمسة سنوات بالتثبيت". وأشار الى أن "مجلس النواب لم يذهب الى القرار 315 ويطبقه لوحده، وإنما جعل هناك مسطرة واحدة تطبق على الجميع، بحيث يشمل جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر بالتثبيت".

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