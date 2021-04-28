الموقف الوبائي: أكثر من 6850 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من مليون و51 ألف إصابة بعد تسجيل 6858 إصابة جديدة.
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 6858 إصابة، و44 حالة وفاة.
وأشار الموقف، إلى تسجيل 7052 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 88.2%.
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