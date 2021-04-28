الموقف الوبائي: أكثر من 6850 إصابة جديدة

2021/04/28 | 17:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من مليون و51 ألف إصابة بعد تسجيل 6858 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 28 نيسان/أبريل، وتضمن تسجيل 6858 إصابة، و44 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 7052 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 88.2%.

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