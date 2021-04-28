2021/04/28 | 17:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن “مفارزها في جانب الكرخ تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود وبحوزته مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي”.

وأضاف البيان، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بتاجر مخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بتاجر مخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).