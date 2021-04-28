2021/04/28 | 17:23 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 05:11 مساءً | عدد القراءات : 20

صدور أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الصحية والطبية

أصدرت وزارة الصحة والبيئة، الاربعاء، أوامر التعيينات الخاصة بذوي المهن الطبية والصحية للعام 2018/2019.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته"عين العراق نيوز" إن "التعيينات شملت خريجي (كليات التقنيات الطبية والصحية من خريجي الجامعات العراقية الحكومية والاهلية/كليات ومعاهد واعداديات التمريض /كليات طب الاسنان للجامعات العراقية والغير عراقية وللدورين الاول والثاني /كليات الصيدلة للجامعات الحكومية والاهلية العراقية والغير عراقية /كلية الطب من خارج العراق/خريجي المعاهد الطبية والتقنية /خريجي المعاهد الطبية والتقنية داخل وخارج العراق واقليم كردستان) للعام الدراسي 2018/2019 والموزعين على دوائر الوزارة".





وأضاف البيان، أن "التعيينات صدرت وفقآ لاحكام المواد(7/8/9/14) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وللشروط والضوابط المعمول بها وبالدرجة السادسة وكلا بحسب مرتبته للعمل بإحكام قانون التدرج الطبي والصحي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته".

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