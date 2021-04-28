عضو بالمالية النيابية يحسم موقف موظفي العقود المشمولين بالتثبيت في الموازنة

2021/04/28 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

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حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، الموقف بشأن موظفي العقود، المشمولين منهم بالتثبيت في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على جميع العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات، لتثبيتهم بالتعيين على الملاك الدائم وتم تضمين الأمر في الموازنة".وأضاف، "في بادئ الامر تم شمول عقود الكهرباء الذين لديهم عشر سنوات خدمة وبعدها اتفق على تثبيت من لديهم 7 سنوات خدمة، وأخيرا تم الاتفاق على شمول جميع الموظفين لكل الوزارات ممن لديهم خمسة سنوات بالتثبيت". وأشار الى أن "مجلس النواب لم يذهب الى القرار 315 ويطبقه لوحده، وإنما جعل هناك مسطرة واحدة تطبق على الجميع، بحيث يشمل جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر بالتثبيت".

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