لإخراجهم حاوياتٍ ممنوعة.. النزاهة توقف ضابطاً ومفوضاً ومخلصاً كمركياً بميناء أم قصر

2021/04/28 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي؛ لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "ضبطت ضابطاً ومفوضاً تابعين لهيأة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً جمركياً في ميناء أم قصر الشمالي لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد ممنوع دخولها".

وأضافت، أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق الهيأة في محافظة البصرة تمكن من ضبط ضابط ومفوض بميناء أم قصر؛ لإخراجهما حاوياتٍ ممنوعة دون تسجيلها في سجلات المنافذ الحدوديَّة ودون إبراز المعاملات الجمركية من قبل المخلص، مؤكدةً ضبط المعاملات الجمركيَّة الخاصَّة بهذه الحاويات المهربة وحاوياتٍ أخرى".

وافادت الهيئة أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط المخلص الجمركي، الذي حاول إخفاء المعاملات الجمركية الأخرى، بيد أن إجراءات الفريق وعمليَّة الضبط المحكمة قادت إلى التوصل لسيارة المخلص والعثور على تلك المعاملات، فيما اعترف المخلص الجمركي بأن الحاويات تم إخراجها خارج الميناء، وإن البعض منها تحتوي على دراجاتٍ ناريَّةٍ".

واوضحت الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمة التحقيق".

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