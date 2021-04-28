المالية النيابية تحسم الجدل بشأن تثبيت العقود وتتحدث عن سنوات الخدمة

2021/04/28 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، شمول جميع المتعاقدين ممن لديهم 5 سنوات خدمة، بالتثبيت والتعيين على الملاك الدائم.

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وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، إن "مجلس النواب صوت ضمن موازنة 2021 على جميع العقود الذين مضى على التعاقد معهم أكثر من 5 سنوات، لتثبيتهم بالتعيين على الملاك الدائم وتم تضمين الأمر في الموازنة".

وأضاف، "في بادئ الامر تم شمول عقود الكهرباء الذين لديهم عشر سنوات خدمة وبعدها اتفق على تثبيت من لديهم 7 سنوات خدمة، وأخيرا تم الاتفاق على شمول جميع الموظفين لكل الوزارات ممن لديهم خمسة سنوات بالتثبيت".

وأشار الى أن "مجلس النواب لم يذهب إلى القرار 315 ويطبقه لوحده، وإنما جعل هناك مسطرة واحدة تطبق على الجميع، بحيث يشمل جميع موظفي العقود ممن مضى على خدمتهم 5 سنوات فأكثر بالتثبيت".

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