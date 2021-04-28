رئيس الجمهورية في اربيل لبحث حسم المسائل العالقة

2021/04/28 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يوم الاربعاء، الى مدينة اربيل ، عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان لاعلام رئاسة الجمهورية وتلقى PUKmedia نسخة منه، ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وصل أربيل لبحث الاوضاع السياسية في البلاد، واهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان من اجل حسم المسائل العالقة وفقا للدستور.

هذا وكان في استقبال سيادته، بمطار اربيل الدولي، نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائبيه جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قادر، وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

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