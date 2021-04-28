2021/04/28 | 17:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تتجه الأنظار صوب ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأربعاء، والذي سيكون مسرحا للقمة المرتقبة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ولم يحقق باريس سان جيرمان أي انتصار في آخر 3 مباريات جمعته بالسيتي في المسابقات الأوروبية (تعادلين - هزيمة واحدة)، والفرق التي واجهها في عدد مباريات أكبر دون أي يحقق الانتصار أمامها من قبل هي: آرسنال (4) وميلان (4) ويوفنتوس (8)".وسبق وأن أقصى السيتي نظيره سان جيرمان في المرة الوحيدة التي تواجها فيها في الأدوار الإقصائية لمسابقة أوروبية، وكان ذلك بالفوز (3-2) في مجموع مباراتي ربع نهائي دوري الأبطال موسم (2015- 2016)، وحينها سجل كيفين دي بروين هدف الانتصار في مباراة الإياب بملعب الاتحاد".ويخوض السيتي رابع نصف نهائي في تاريخه بالمسابقات الأوروبي، بعد كأس الكؤوس الأوروبية موسمي (1969- 1970) و(1970- 1971)، ودوري الأبطال (2015- 2016)، ولم يصل الفريق إلى النهائي سوى مرة واحدة بالتتويج بكأس الكؤوس عام 1970".ويعد سان جيرمان ثالث فريق فرنسي يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال سواء بمسماه القديم أو الحديث لموسمين متتاليين، بعد سانت إيتيان عامي 1975 و1976، ومارسيليا عامي 1990 و1991".ويتطلع باريس للوصول إلى نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، بعد خسارة لقب الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ، وسيصبح حينها تاسع فريق يصل إلى النهائي موسمين متتاليين، ويعد أتلتيكو مدريد وفالنسيا الفريقين الوحيدين اللذان فشلا في الفوز باللقب في أول مرتين وصلا فيهما إلى النهائي".وحقق السيتي 9 انتصارات من أصل 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال هذا الموسم، وتعادل في لقاء وحيد، ولا يوجد فريق إنجليزي حقق أكثر من 10 انتصارات في موسم واحد في دوري الأبطال بالشكل الحالي للبطولة (منذ موسم 2003- 2004)".ويستعد بيب جوارديولا، مدرب السيتي، لخوض نصف النهائي الـ8 في تاريخه بدوري الأبطال، كأكثر المدربين وصولًا إلى تلك المرحلة مناصفة مع جوزيه مورينيو، ولا يوجد مدرب إسباني وصل إلى النهائي أكثر من مرتين، وهو الرقم الذي يستهدفه بيب هذا الموسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيتي يستهدف إنجازا نادرا أمام سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيتي يستهدف إنجازا نادرا أمام سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).