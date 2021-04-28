حرب “ميسي” و”نيمار” تندلع بين برشلونة وباريس!

2021/04/28 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكر تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن حرب النجمين “ميسي” و “نيمار”، اندلعت بين برشلونة وباريس، بعد تصريحات نيمار، أمس الثلاثاء، بعدم تعجله التجديد مع باريس سان جيرمان رغم سعادته […]

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