بالجدول.. مواعيد مباريات المنتخب العراقي في كأس العرب

2021/04/28 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” جدول مباريات المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب 2021، المقرر إقامتها في دولة قطر أواخر العام الجاري.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب قطر والفائز من مواجهة عمان والصومال في الملحق، والفائز من مواجهة البحرين والكويت.

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