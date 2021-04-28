2021/04/28 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح بشأن موظفي العقود المشمولين بالتثبيت في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح بشأن موظفي العقود المشمولين بالتثبيت في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).