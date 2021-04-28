العراق.. اعتقال عشرات المؤيدين لحزب العمال الكردستاني في السليمانية

2021/04/28 | 17:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل عشرات العراقيين من مؤيدي حزب العمال الكردستاني منذ الأحد، بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجا على الهجوم التركي الأخير في كردستان العراق، كما صرح مسؤول لفرانس برس، الأربعاء.

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