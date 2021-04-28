تنكيس “راية داعش” في ديالى

2021/04/28 | 17:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت فرقة الرد السريع، الاربعاء، تنكيس راية داعش الارهابي في محافظة ديالى.وذكر اعلام الفرقة، عن” تنكيس راية داعش الارهابي وضبط اوكاراً لهم في ديالى”.واشار الى” مواصلة قطعات فرقة الرد السريع لليوم الرابع على التوالي عملية التطهير والتفتيش الدقيق في المحافظة”.

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