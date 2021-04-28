العشماوي وجارتنا أم اسحاق - شوقية عروق منصور

2021/04/28 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور العشماوي وجارتنا أم إسحاق مات " عشماوي " الموت حق، لكن عندما تلاحق وجه " عشماوي " رياح التشفي والتساؤل وتركض أحصنة الاعلام فوق رمال الكلمات المتقاطعة التي توقع انكسارها على نافذة التنهد، لا بد أن نركز على الوجه الذي انتصر عليه الموت، بعد أن كان هو حامل الموت ودافع فواتير الحياة .



" حسين قرني " الملقب " عشماوي " أو أشهر منفذي أحكام الإعدام في مصر، كان يصل إليه قرار المحكمة وما عليه سوى ربط ......





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