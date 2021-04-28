أكثر من 149 مليون إصابة عالميا بفيروس كورونا

2021/04/28 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بلغت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الأربعاء، أكثر من 149 مليونا و366 ألفا.

وبحسب موقع "ورلد ميتر" (worldometers) المتخصص برصد كل الإحصاءات المتعلقة بالوباء، فإن أعداد الإصابات بلغت عند الساعة 10:30 بتوقيت مكة المكرمة (7:30 بتوقيت غرينتش) 149 مليونا و366 ألفا و425 إصابة.

وتوثق الأرقام وفاة 3 ملايين و149 ألفا و673 شخصا، في حين سُجّل تعافي 127 مليونا و47 ألفا و644 شخصا.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بواقع 32 مليونا و927 ألفا و91 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات أكثر من 587 ألف وفاة.

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