شاهد.. عراقيون يحاصرهم كورونا في الهند

2021/04/28 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

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قام مرافقو مرضى كورونا في الهند بمناشدة المسؤولين في العراق لإنقاذهم وإعادتهم إلى البلاد

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