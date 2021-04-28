النزاهة تضبط متورطين بإخراج

2021/04/28 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، ضبط ضابطاً ومفوضاً تابعين

لهيئة المنافذ الحدوديَّة ومخلصاً

كمركياً في ميناء أم قصر الشمالي؛

لقيامهم بإخراج حاوياتٍ تحتوي على مواد

ممنوع دخولها.

وقالت ا

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