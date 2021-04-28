توصية برلمانية إلى وزارة الصحة واللجنة العليا بشأن الدوام الحضوري

2021/04/28 | 18:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية،

اليوم الأربعاء، إلى وقف الدوام

الحضوري والعودة إلى الدراسة

الإلكترونية، محذرة في الوقت ذاته من

"فقدان السيطرة على الوباء".

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في

بيان، إن

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