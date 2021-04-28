تنظيمات بغداد تثمن دور شيوخ الانبار في اعمار المحافظة

2021/04/28 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمّن مركز تنظيمات بغداد، دور العشائر في اعمار محافظة الانبار، مؤكدا بالسير على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في تعزيز روح الاخوة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

جاء ذلك خلال استقبال رابحه حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني بحضور اعضاء المركز، الشيخ كريم احمد العيساوي والشيخ عدنان عداي البرزنجي والشيخ عقيل هاشم الفحل ومجموعة من وجهاء وشيوخ عشائر الأنبار.

وخلال اللقاء ثمنت رابحه حمد دور العشائر في اعمار الانبار حيث استطاعوا بعد وقت قصير من انتصارهم على داعش ان يعيدوا بناء المحافظة وأن يقدموا أفضل الخدمات للمواطنين، متمنية ان يتم إعادة اعمار وترميم جميع المحافظات كمحافظة الانبار.

وأكدت حمد سير الاتحاد الوطني الكوردستاني على نهج القائد مام جلال في تعزيز روح الاخوة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

من جانبهم أعرب الشيوخ عن شكرهم لمسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني رابحه حمد وأعضاء المركز على حسن الاستقبال وتمنوا لهم الموفقية في خدمة الشعب.

PUKmedia بغداد

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