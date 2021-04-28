وزير الخارجية المصري: أزمة سد النهضة سببها تعنت إثيوبيا ورفضها الوساطات

2021/04/28 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أزمة سد النهضة سببها تعنت إثيوبيا ورفضها الوساطات.وأضاف أمام نواب مجلس الشيوخ المصري أن البلاد "تواجه تحديات لها تأثير على الأمن القومي في مصر والإقليم"، مشيراً إلى أن "مصر قادرة على إدارة ملفاتها بما يحقق مصالحها".وتابع وزير الخارجية: "السياسة المصرية تستند إلى رصيد طويل من العلاقات الخارجية التي تمكن البلاد من لعب أدوار أساسية في الساحة الدولية والإقليمية".

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