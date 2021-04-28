بلينكن: واشنطن تقف إلى جانب ملايين الكوريين الشماليين ضد النظام القمعي

2021/04/28 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب ملايين الكوريين الشماليين الذين ما زالوا يتعرضون لانتهاك كرامتهم وحقوقهم الإنسانية من قبل واحدة من أكثر الدول القمعية والاستبدادية في العالم"، بحسب ما جاء في بيان للوزير بمناسبة "أسبوع الحرية في كوريا الشمالية"

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