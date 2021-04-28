2021/04/28 | 18:27 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 05:59 مساءً

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الزراعة تتفق مع الدفاع على مكافحة البساتين وتعلن موعد الحملة

أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، موعد حملات مكافحة البساتين بواسطة طائرتين عسكريتين.



وذكر بيان للوزارة ، ان "اجتماعاً ضم وفدا من ممثلي متظاهري محافظة بابل، للاستماع الى مطاليبهم المشروعة وتنفيذها لخدمة المحافظة، وايجاد الحلول لمشكلات القطاع الزراعي في المحافظة".



وأضاف انه "وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع والمطالب التي قدمها المتظاهرون، ومنها ايجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التي تعترض واقع القطاع الزراعي في بابل، وملف معالجة الحصص المائية المخصصة للمحافظة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، وايجاد الحلول للاجراء والعقود من خلال قرار 315، فضلا عن تنفيذ حملات المكافحة الزراعية في المحافظة، ومعالجة موضوع مسوقي محصول الشعير وصرف المستحقات المالية لهم".



وأعلن الخفاجي، "الاتفاق مع وزارة الدفاع لتخصيص طائرتين عسكريتين لتنفيذ حملات المكافحة للبساتين، حيث سيتم انطلاق الحملات من محافظتي بابل وكربلاء المقدسة، خلال اليومين المقبلين، وبعد اكمال كافة الاستعدادات اللازمة".



وأكد "التنسيق لعقد لقاءٍ مع وزير الموارد المائية ومتظاهري بابل بخصوص زيادة التخصيصات المائية،" مبيناً، ان "المصادقة على الخطة الزراعية لا يتم دون موافقة الموارد المائية،" مشيراً الى، انه "التقى عددا من متظاهري ميسان من المهندسين الزراعيين وتم تسليمهم اراضي زراعية وادخالهم ضمن الخطة، فضلا عن توزيع 5 الآف دونم على المهندسين الزراعيين في محافظة واسط".



ووعد وزير الزراعة، ممثلي المتظاهرين بنقل مطالبهم لرئيس مجلس الوزراء، "مؤكداً "المضي بتعديل قوانين التفرغ الزراعي التي توفر نهضة زراعية تؤدي إلى تشغيل المهندسين الزراعيين لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد الوطني".

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