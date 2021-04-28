مفهوم الولاء عند جوزايا رويس - حيدر جواد السهلاني

2021/04/28 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حيدر_جواد_السهلاني " لا يعتبر رويس مفكراً بارزاً لدى دارسي الفلسفة الأمريكية فقط، وإنما لكل من يبذلون محاولات جادة لحل المشكلات الرئيسية في الفلسفة، جون سميث."جوزايا رويس: سيرة وفكررويس من مواليد كاليفورنيا (1855_1916) ويعتبر كأحد فلاسفة الأخلاق في القرن التاسع عشر، بل أن الكثيرين منهم يعتبرونه في مقدمة الذين وجهوا النقد العميق والمنهجي لقيم الحداثة وعيوبها الأخلاقية، وقد سعى رويس للربط بين الفلسفة والدين، و ......





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