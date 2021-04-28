طبيب يتحدث عن مدى أهمية الاستحمام البارد والفوائد الصحية المحتملة !

2021/04/28 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرفض معظم الناس فكرة الاستحمام

البارد، ولكن ليس أولئك الذين ينحدرون

من دول الشمال، حيث يعد الغطس في الماء

البارد هواية شعبية في السويد

والدنمارك والنرويج.

وفي حديثه عبر "بودكاست"، Just One Thing، كشف

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