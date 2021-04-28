إقليم كردستان يقرر فرض حظر شامل على التجوال خلال أيام العيد

2021/04/28 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، فرض حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر.

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وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية تابعها "ناس"، (28 نيسان 2021)، إنه "تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر".

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