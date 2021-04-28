انتحار فتاة في ذي قار بسبب “موبايل”

2021/04/28 | 18:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة انتحار جديدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر، أن “فتاة من مواليد 2007 انتحرت شنقاً داخل منزلها في منطقة دور الحواسم وسط مدينة الناصرية، بسبب خلافات عائلية تتمثل بعدم شراء هاتف نقال لها لغرض الدراسة”.وبين المصدر، أن “الجثة تم نقلها للطب […]

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