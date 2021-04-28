إقليم كردستان يقرر فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام العيد

2021/04/28 | 18:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، إنه “تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر”.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا في عموم العراق، وتحديداً مناطق كردستان.

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