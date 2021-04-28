2021/04/28 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، من أنشطة تنظيم داعش في مناطق دخل سوريا، مشيرا إلى أن "التنظيم يعزز من هجماته في وسط البلاد وشمالها الشرقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات داعش في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تحذر من تزايد هجمات داعش في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).