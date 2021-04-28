2021/04/28 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | إقليم كردستان يقرر فرض حظر شامل للتجوال خلال ايام العيد

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