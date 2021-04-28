توجيه ’عاجل’ من وزير الداخلية بعد هجوم شنه التنظيم قرب الحدود مع السعودية (وثيقة)

2021/04/28 | 19:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإيداع ثلاثة ضباط كبار في حرس الحدود، التوقيف، إثر هجوم نفذه عناصر ينتمون إلى داعش في محافظة الأنبار بالقرب من عرعر على الحدود المشتركة مع السعودية.

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