حكومة اقليم كوردستان تقرر بشأن التعليم وحظر التجوال

2021/04/28 | 19:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت حكومة اقليم كوردستان ان يكون الحظر شاملا خلال ايام العيد مع بقاء الامكنة العامة مفتوحة بسبب عملية التعليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، انه من المقرر ان تتم المصادقة على مشروع قانون الموازنة خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل وارساله الى برلمان كوردستان.

واضاف، انه ومن اجل مواجهة الجفاف، اجتمع نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع الوزارات المعنية وتم تكليفها باعداد خططها وبعدها اصدار القرار المناسب لحماية المياه اللازمة لحياة المواطنين والزراعة والثروة الحيوانية.

واشار عادل الى ان اجتماع اليوم للجنة العليا لمواجهة كورونا قيم الوضع الصحي وعملية التعليم، حيث قدم وزراء الصحة والتربية تقريرهم وتقرر استمرار تنفيذ الاجراءات، فضلا عن ان التعليم سيبقى كما كان في السابق.

وقال المتحدث، ان الامكنة العامة ستبقى مفتوحة ولن يتم اغلاقها بسبب عملية التعليم، لكن في اي وقت ينخفض مستوى الاصابات بكورونا ستستانف عملية التعليم، الا ان ما هنالك هو ان الوضع يتجه نحو استئناف عملية التعليم بعد العيد وفتح ابواب المدارس.

وبشان حظر التجوال، اشار جوتيار عادل الى انه تقرر ان يكون الحظر شاملا خلال ايام العيد الثلاثة وايقاف الرحلات السياحية بين اقليم كوردستان والهند.

PUKmedia خاص

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