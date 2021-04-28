2021/04/28 | 19:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، تحويل جميع الأجراء اليوميين إلى عقود.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “وزارة الكهرباء قررت تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة اعتباراً من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تقرر تحويل جميع الأجراء اليوميين إلى عقود المركز الخبري الوطني.

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