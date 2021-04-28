"قطع أذان وأنوف".. شهادات مروعة تكشف بشاعة معسكرات الاعتقال في ميانمار

2021/04/28 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهادات مروعة لمنشقين ومعتقلين سابقين في معسكرات النظام الانقلابي في ميانمار (بورما) تضمنها تقرير لموقع شبكة "سي أن أن" حيث تحدث الشهود عن تعرضهم للتعذيب الشديد لدرجة تمنيهم الموت في بعض الأوقات

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