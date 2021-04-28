2021/04/28 | 19:31 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 28 أبريل 2021 | 07:24 مساءً | عدد القراءات : 6

الكهرباء تزف بشرى للعقود والأجراء اليوميين

أعلنت وزارة الكهرباء ، اليوم الأربعاء، إصدار قرارات بالتجديد للعاملين بصفة عقود وتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "استناداً لقانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021 ،وورود فقرات تنفيذ الموازنة،ووفقاً لمقررات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء تقرر مايلي:

اولاً - تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود وأعتباراً من تأريخ 1-2021 وبصفة (عقود تشغيلية )وتراعى جميع تشكيلات الوزارة إلزامياً التجديد وفق ماذكر اعلاه.

ثانياً - تقرر تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين إلى عقود.

ثالثاً - اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم 315 والمنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة،ونظرأً لمضي الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه أن يؤمن ويحفظ حقوق منتسبيها، ويحفظ انسيابية تسليم المستحقات سينتظم تسلم مستحقاتهم أسوة بزملاءهم من الملاك الدائم.

وأضافت إن "وزارة الكهرباء أستلمت (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور والتي غُطيت من اموال الجباية المركزية والتي هي عبارة عن جميع مستحقات عام 2020 كاملةً ،وسيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها".

وتابعت "سيتم بعد إكمال إجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات (الدفعة الثانية) من المبالغ والتي هي مستحقات أشهر عام 2021 وصرفها كرواتب، وقد غطت وزارة الكهرباء بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طُلب منها لوزارة المالية،وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم".

وأكدت إن "الوزارة فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم 341 إلى قرار 315 ،وردت الأمانة العامة بإعلامهم هل توجد تخصيصات مالية ؟ ، وقررت هيئة الرأي في وزارة الكهرباء استمرار متابعة الموضوع مع الأمانة العامة بأكمال أجراءات التحويل،وتوضيح إمكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية".

ووفقاً للبيان "قررت هيئة الرأي في الوزارة الايعاز لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قراء المقاييس الغير مدفوعة ريثما تستكمل إجراءات التحويل".

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